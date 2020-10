Corrida de Miguel Oliveira no GP Teruel, em direto

4/23 - Que corrida está a fazer Alex Márquez, o irmão do campeão do Mundo saiu do 10.º lugar mas já é sexto, atrás de Joan Mir. Oliveira está agora na cola de Cal Crutchlow.





? @takanakagami30 stormed yesterday to his first #MotoGP pole position!



Could the @lcr_team rider have lapped MotorLand Aragon any faster?



Find out with the @Michelin_Sport Ideal Lap! pic.twitter.com/5Ky2xwvjnM — MotoGP™ (@MotoGP) October 25, 2020

3/21 - Alex Márquez passa Pol Espargaró e o homem da KTM é agora alvo de Miguel Oliveira, que continua em 10.º. Morbidelli segue no comando.2/23 - Miguel Oliveira tem Alex Márquez à sua frente; na cabeça da corrida Morbidelli lidera com Rins e Zarco.1.ª de 23 voltas - Nakagami não passa da primeira volta, o japonês saiu da pole position e cai na terceira curva. Jack Miller e Brad Binder também vão ao chão e Morbidelli lidera a prova. Miguel cai para a 10.ª posição.11h56 - Os pilotos saem para a volta de aquecimento.11h55 - Sai o safety car.11h41 - Miguel Oliveira vai competir com pneu macio atrás e médio à frente, os mesmos compostos que utilizou durante a qualificação.11h36 - Os pilotos começam a deixar as boxes e a encaminhar-se para a grelha de partida.11h34 - Os pilotos do MotoGP ultimam os derradeiros detalhes nas boxes e já se ouvem os motores.11h20 - O espanhol Jaume Masia venceu a corrida de Moto3. O seu compatriota Albert Arenas é o líder do Mundial.11h00 - Esta manhã, no warm up, Miguel Oliveira foi 17.º. O japonês Takaaki Nakagami foi o mais rápido.- A prova de MotoGP vai ser disputada ao longo de 23 voltas, ao todo serão percorridos 116,8 quilómetros.- A pista espanhola tem 5,1 quilómetros de extensão, 10 curvas para a esquerda e 7 para a direita. A reta mais longa tem 968 metros.- Takaaki Nakagami (Honda) vai sair da pole position. A seu lado na primeira linha da grelha o japonês terá Franco Morbidelli (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki).- "Estou contente com a qualificação. Senti-me mais competitivo do que no fim-de-semana anterior", explicou Oliveira, que é 10.º no Mundial, com 69 pontos.- Mas esta semana o piloto português da Red Bull KTM Tech3 apurou-se diretamente para a Q2 e garantiu o 8.º lugar na grelha de qualificação.- O GP Teruel vai disputar-se no mesmo circuito onde no último fim-de-semana se realizou o GP Aragão, que não correu de feição ao piloto português. Miguel foi 16.º e não conseguiu pontuar.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da prova de MotoGP do GP Teruel, 11.ª corrida do Mundial de velocidade, onde vamos contar com a presença de Miguel Oliveira. A partida será dada às 12 horas.