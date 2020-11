Valentino Rossi ainda anda às voltas com a covid-19. Depois de ter recebido luz verde para participar no grande prémio do último fim-de-semana, em Valencia, por naturalmente ter tido um teste positivo, o piloto italiano da Yamaha teve um outro positivo esta terça-feira, já depois da corrida.





Segundo revela a 'Gazetta dello Sport', Rossi voltou a repetir o teste quarta-feira, que deu negativo. Viajou para Espanha, mas manteve-se em isolamento.Entretanto, o site do MotoGP já avançou que o Rossi fez um terceiro teste hoje, onde não há rasto da covid-19. Por isso vai poder participar este fim-de-semana no GP Valencia, penúltima prova do Mundial de MotoGP.