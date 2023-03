Daniel Holgado foi o mais rápido em Portimão nos treinos livres de Moto3

Daniel Holgado (KTM) foi esta sexta-feira o piloto mais rápido no conjunto dos primeiros treinos livres de Moto3 do Grande Prémio de Portugal, primeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Pelo segundo ano na categoria mais baixa do Mundial, Holgado conseguiu a sua melhor volta no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em 1.47,320 minutos, já durante a segunda sessão de treinos livres.

Na segunda posição dos treinos livres ficou o brasileiro Diogo Moreira, na KTM da MT Helmets - MSI, a 0,150 segundos de Holgado, depois de ter sido o mais rápido durante a sessão da manhã.

O espanhol David Muñoz, na KTM da Boe Motorsports, foi o terceiro mais rápido no conjunto dos dois treinos, gastando mais 0,190 segundos do que o compatriota Holgado.

As motos da categoria mais baixa voltam à pista do Autódromo Internacional do Algarve às 8h40 de sábado, para o terceiro treino livre, com a primeira fase de qualificação marcada para as 12h50 e a segunda e derradeira - na qual já garantiram a presença os 14 melhores desta sexta-feira - a começar às 13h15.