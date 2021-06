Danilo Petrucci: «Tenho a sensação que o pneu não aguenta o meu peso»

Danilo Petrucci experimentou o novo chassis que a KTM levou para os testes de Barcelona, mas não se mostrou totalmente satisfeito. O piloto italiano da KTM Tech3 explicou que um dos problemas que o impedem de andar mais rápido... é o seu peso.





"Este chassis é uma ajuda, mas não é a única coisa que preciso agora, porque o mais complicado é a aerodinâmica, bem como a velocidade em reta", começou por dizer o piloto, em conferência de imprensa.A constituição de Petrucci (1,81 metros e 80 quilos) está neste momento a ser uma desvantagem, pois provoca uma perda à volta das três décimas por volta nas retas, comparativamente a Miguel Oliveira, Iker Lekuona e Brad Binder, os outros pilotos da KTM no Mundial de MotoGP. Além disso, também não pode recuperar nas curvas uma vez que o pneu traseiro da Michelin é mais macio e mais sensível ao peso."Gostava de ter mais velocidade de ponta para poder enfrentar as curvas com maior tranquilidade, porque atualmente é o único ponto onde ganho um pouco. Experimentámos o chassis mas não nos centrámos em melhorar a saída das curvas. Este pneu é mais macio e mais sensível ao peso. Eu peso mais e realmente sofro muito. Por isso nunca sou capaz de me exprimir bem com o pneu novo, sou mais rápido com o usado, mas não sei bem qual é o seu limite porque em velocidade queremos acelerar sempre um pouco mais", contou Petrucci."Em prova ajudava-me se fosse mais rápido nas retas, para não ser ultrapassado e poder eu mesmo fazer algumas ultrapassagens. Vai haver melhorias em termos de potência, mas não de aerodinâmica", sublinhou o italiano da KTM Tech3. "O meu peso é extremo e isso aumenta os problemas. Tenho a sensação que o pneu não aguenta o meu peso, sobretudo quando é novo e tem muita aderência."