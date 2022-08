De 24.º para 1.º: a incrível vitória de Ayumu Sasaki no GP da Áustria de Moto3

O japonês Ayumu Sasaki conseguiu este domingo provavelmente a maior vitória da sua carreira e talvez uma das mais incríveis dos últimos tempos, ao vencer o Grande Prémio da Áustria de Moto3 depois de ter andado lá para trás, na 24.ª posição.O nipónico até saiu da 2.ª posição, mas uma dupla 'long lap penalty', por conta de factos ocorridos no Grande Prémio da Grã-Bretanha, fizeram-no cair no fundo do pelotão, muito longe da ponta. Mas isso não impediu o piloto da Sterilgarda Husqvarna Max, de 21 anos, de mostrar a sua valia. Foi galgando posições atrás de posições e meio da corrida já andava na frente do pelotão. A vitória fez-se no 'photo finish', com uma margem curtíssima de 64 milésimos para o compatriota Tatsuki Suzuki e dois décimos para David Muñoz, em mais um daqueles finais à Moto3.Nas contas do Mundial, Sasaki é agora 4.º, com 138 pontos, atrás de Sergio Garcia (193), Izan Guevara (188) e Dennis Foggia (144).