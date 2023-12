Diretor da Aprilia sobre Miguel Oliveira: «Esperemos que no próximo ano tenha mais sorte»

Apesar de ter, a espaços, mostrado uma moto capaz de lutar pelos postos cimeiros do MotoGP, de até ter conseguido vencer duas corridas e ainda subido ao pódio em outras três ocasiões, a Aprilia acaba 2023 com a sensação de que a temporada não foi propriamente muito positiva. A declaração vem da própria fábrica de Noale, com Paolo Bonora, o diretor de competição da equipa, a assumir que, olhando para trás, houve muita coisa que não foi feita da forma correta.

"Para ser honesto, não foi um grande ano para nós, talvez porque tenhamos começado a época com expectativas demasiado altas. Não atingimos os objetivos que estabelecemos, apesar das boas corridas de Barcelona e Silverstone, não conseguimos ganhar muitos pontos na segunda parte da época. Desperdiçámos muitas boas situações, mas sabemos que temos o nosso ponto mais fraco num determinado traçado", assumiu o italiano, que se diz feliz com os pilotos da equipa de fábrica, ainda que assuma a necessidade de serem "mais consistentes e rápidos".

Já sobre a equipa satélite, que este ano foi RNF e em 2024 será TrackHouse, Bonora admite ser bom ter uma formação secundária, mas lamenta a época azarada de Miguel Oliveira. "Estamos muito felizes por ter uma equipa privada. Pois podemos entender a moto de outra forma, com estilos de piloto diferentes. Mas tivemos demasiados problemas com lesões no lado do Oliveira. E isso afetou imenso a sua época. É um grande talento, com muito potencial, mas não mostrou o que pode fazer com a nossa moto. Esperemos que no próximo ano tenha muito mais sorte do seu lado".