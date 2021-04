Diretor da KTM assegura: «Vamos manter-se unidos para fazer uma moto boa para os nossos rapazes»

Apesar de Brad Binder ter assinado um fantástico quinto posto no Grande Prémio de Portugal, Mike Leitner e a KTM saíram de Portimão com um sabor agridoce. Tudo por conta da queda de Miguel Oliveira, que tirou a possibilidade do português de repetir a boa atuação do ano passado. Em declarações à SportTV, o diretor da KTM assumiu essa desilusão, ainda que tenha elogiado a forma como o português tentou lutar contra as adversidades.





"O Miguel fez um grande trabalho no fim de semana. Trabalhámos muito para adaptar com a situação dos pneus. Ele esteve na Q2 e as quedas podem acontecer. Estava no tráfico, numa fase em que todos estão a tentar ser agressivos, ganhas e perdes posições... Quando começou a puxar pelo ritmo acabou por cair. O Miguel não conseguiu, mas no ano passado mostrou o que pode fazer. Resta-nos trabalhar e tentar dar resultados. Estamos felizes pelo Binder, mas não com pelo Miguel. No ano passado ganhámos e este ano fomos quintos. Estamos aqui no MotoGP para alcançar coisas importantes e vamos manter-se unidos para fazer uma moto boa para os nossos rapazes", disse.