Ducati agradece a Dovizioso: «Partilhámos 8 anos de entusiasmo, energia e paixão»

"Obrigado,#DesmoDovi ! Obrigado Andrea! Partilhámos 8 anos de entusiasmo, energia e paixão. Um dos mais bem-sucedidos pilotos da Ducati aos comandos da Desmosedici: 14 vitórias, 14 segundos lugares, 12 terceiros lugares e 1 Campeonato Mundial de Construtores na história da Ducati. Desejamos-te o melhor!"





Foi com esta mensagem que a Ducati dá por concluída a temporada de MotoGP 2020 e se despede de Andrea Doviziozo. O piloto italiano, três vezes vice-campeão do Mundo, anunciou um ano sabático para 2021 no passado dia 10."Nos últimos meses recebi várias propostas para trabalhar como piloto de testes no desenvolvimento de projetos para o MotoGP e estou grato pela consideração. No entanto, decidi não assumir qualquer compromisso e ficar isento de formalidades por enquanto", referiu o piloto na altura.Andrea Dovizioso terminou a temporada 2020 de MotoGP na 4.ª posição, com 135 pontos, Joan Mir foi o campeão, somando 171 pontos.