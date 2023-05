Dupla da VR46 domina dia de testes sem Miguel Oliveira em Jerez

Os italianos Marco Bezzecchi e Luca Marini, ambos da VR46 Racing Team, foram os dois pilotos mais rápidos na jornada de testes que esta segunda-feira o pelotão do MotoGP fez no traçado do Circuito de Jerez – Ángel Nieto, somente um dia depois de um Grande Prémio de Espanha ali realizado.Com 1:36.574 de melhor marca, Bezzecchi conseguiu sair de Jerez como o mais rápido do dia e acabou com razões para sorrir depois de um domingo no qual caiu e perdeu a liderança do Mundial. Marini foi o segundo a 0.104 segundos do colega de equipa, logo seguido por Fabio Quartararo (1:36.725). O francês, que se viu envolvido na queda que acabou com a corrida de Miguel Oliveira na véspera, foi um dos três pilotos a testar também um sistema de comunicação via rádio entre os pilotos e a direção de corrida, juntamente com Aleix Espargaro e Jonas Folger.Espargaro, refira-se, saiu deste dia como o segundo melhor Aprilia (1:37.060), no sétimo posto, atrás do compatriota Maverick Vinales, que foi o 5.º mais veloz com 1:36.964.Ainda na esfera da marca italiana, a equipa CryptoDATA RNF MotoGP apresentou-se neste dia de testes sem Miguel Oliveira devido a lesão, tendo o piloto de testes da 'casa mãe', o italiano Lorenzo Savadori, assumido o seu lugar. Savadori acabou com a pior volta de todos os pilotos que rodaram (1:38.558), mas aproveitou o dia essencialmente para testar componentes para a Aprilia de fábrica. Durante esse período, refira-se, o italiano viria a sofrer uma pequena queda que o condicionou num período do dia. Quanto a Raul Fernandez, apesar dos problemas no braço, fez 71 voltas e acabou com o 11.º tempo mais veloz, com 1:37.285, que ficaram bem perto do registo que tinha alcançado na qualificação.Em análise ao dia de testes, o diretor desportivo da equipa CryptoDATA RNF MotoGP mostro-se globalmente satisfeito, mas deixou no ar alguma preocupação quanto ao Grande Prémio de França, tanto por causa dos problemas de Raul Fernandez, mas também por Miguel Oliveira. "O Raul fez um número razoável de voltas, mas apenas conseguiu fazer períodos curtos de três ou quatro voltas. Por isso temos claramente de analisar bem as coisas e tentar encontrar uma solução para Le Mans", começou por dizer Wilco Zeelenberg."Estamos muito desapontados por não termos o Miguel aqui. O nosso plano era dar um passo em frente depois do fim de semana. Teria sido um teste muito importante também para criar informações sobre a moto. O facto dele não poder pilotar hoje deixa-nos muito frustrados. Ao invés, tivemos o Lorenzo Savadori aqui a testar algumas coisas para a Aprilia de olho no futuro", acrescentou.