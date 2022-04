Espanhóis dizem que Yamaha quer Miguel Oliveira e falam em conversas

A poucos meses de finalizar o seu atual vínculo com a KTM, Miguel Oliveira continua com o futuro em aberto e de Espanha chegam esta quarta-feira informações que dão conta de abordagem formal por parte da Yamaha na tentativa de convencer o português a mudar-se para a equipa japonesa. De acordo com a 'Marca', os responsáveis da formação liderada por Lin Jarvis já terão até entrado em contacto com Paulo Oliveira, pai e agente do piloto português da KTM.O interesse da Yamaha em Miguel Oliveira não é novo e nesta altura surge como consequência da situação de Fabio Quartararo, atual campeão do Mundo que está na mesma posição do português: em final de contrato e sem acordo para a renovação. E se Quartararo acabar por sair da Yamaha - há interessados, mas o problema são as exigências salariais -, então aí irá gerar-se um verdadeiro efeito dominó, que poderá levar, então, o piloto de Almada para a equipa que por 16 vezes já teve um piloto campeão do Mundo.Quanto à KTM, escreve a 'Marca', há em cima da mesa uma proposta de renovação, que por agora não está a ter resposta por parte de Miguel Oliveira. De acordo com o diário espanhol, o português estará a tentar atrasar a sua decisão para o caso de surgir uma chance como esta da Yamaha, mas a KTM estará disposta a 'apertá-lo' em Jérez, de forma a fechar já a questão. A ida de Stefan Pierer a Espanha será um sinal disso mesmo.A entrada do nome de Miguel Oliveira nesta equação prende-se essencialmente com as referidas dúvidas em relação a Fabio Quartararo, especialmente por conta das suas exigências salariais. O francês, campeão do Mundo em título, tenciona ser o segundo mais bem pago do Mundial, apenas atrás de Marc Márquez, e isso fez logo a Yamaha optar por uma postura de pessimismo. Ato contínuo, o empresário do piloto contactou todas as outras equipas de fábrica (Ducati, Suzuki e Honda) para tentar encontrar uma solução, mas a situação também não se afigura lá muito fácil.A Ducati não deverá integrar ninguém e estuda apenas uma mudança de cadeiras interna - essencialmente para saber quem se sentará na segunda moto oficial, ao lado de Pecco Bagnaia. Na Suzuki a ideia é renovar com Joan Mir e Álex Rins, ao passo que na Honda há ainda incerteza quanto a Pol Espargaró. A questão aqui é que, tendo o salário de Marc Márquez para suportar, os japoneses estão longe de estar dispostos a assumir dois vencimentos milionários...