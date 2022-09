Espanhol retira-se aos 25 anos: «Não estou disposto a continuar a colocar a minha vida em risco»

View this post on Instagram A post shared by Gabriel Rodrigo #2 (@gabrirodrigo2)

O espanhol Gabriel Rodrigo anunciou esta quarta-feira, através das redes sociais, a decisão de retirar-se do Mundial de Motociclismo com efeitos imediatos aos 25 anos. Piloto da equipa Pertamina Mandalika SAG Team em Moto2, o espanhol assumiu que a sua decisão foi bastante ponderada e que se deveu necessariamente aos riscos que corre nesta profissão, especialmente depois das recentes tragédias e graves acidentes ocorridos nos últimos tempos."Decidi colocar um ponto final na minha carreira desportiva. Tenho esta ideia na cabeça há bastante tempo. A ideia ficou mais forte no ano passado, pouco depois de assinar com a minha equipa de Moto2. Tive um acidente muito forte num treino, em que senti que coloquei a minha vida em risco. Isso, aliado a todas as desgraças que vimos recentemente, fez-me ponderar se valeria a pena continuar a correr tantos riscos de cada vez que subo à moto", confessou o piloto, num momento em que se encontra a recuperar de uma lesão sofrida no último Grande Prémio de Itália, no qual nem chegou a participar, abdicando da corrida por conta das persistentes dores no ombro que sentiu num warm-up."Não tem sentido continuar a correr. Só o fazia por pena e melancolia ao que foi a minha identidade. O que quero é parar. Tenho muitos projetos em mente e muitas ambições. Gosto da minha vida e da minha família, não estou disposto a continuar a colocar-me em perigo e a perdê-la por continuar numa moto. É esse o principal motivo da minha decisão. Sinto-me muito feliz por tê-la tomado", assumiu.Gabriel Rodrigo coloca um ponto final numa carreira no Mundial no qual teve como melhor resultado final de temporada o sétimo posto de 2018 em Moto3. Despede-se com dois pódios, o últimos dos quais no Grande Prémio de Itália do ano passado, uma corrida que ficará para sempre marcada pela morte de Jason Dupasquier.