Espargaró não entende equipa de Miguel Oliveira: «Não houve uma corrida em que tenham sido competitivos»

O final de temporada não está propriamente a ser positivo para a equipa Cryptodata RNF e as mais recentes declarações dos pilotos de fábrica da Aprilia podem fazer a situação ficar ainda mais complicada. Ao portal 'Motorsport', tanto Aleix Espargaró como Maverick Viñales se mostraram algo desiludidos com o trabalho da equipa satélite, onde está Miguel Oliveira, deixando a entender que algo de errado na estrutura liderada por Razlan Razali."A questão é que [as motos] são iguais. A moto deles é de 2022 e a nossa de 2023, mas são praticamente idênticas. Não quero falar mal da RNF e dos seus pilotos, mas não entendo muito bem o que está a passar lá. Não se pode fazer uma radiografia do que estão a fazer na sua boxe. Não houve uma corrida em que tenham sido competitivos, são dois bons pilotos, duas boas motos, mas não entendo muito bem. Não sei", atirou Aleix Espargaró, que como piloto mais experiente e conhecedor da máquina italiana é uma espécie de capitão da equipa.Um discurso similar ao de Maverick Viñales, que considerou ao mesmo portal que haver ou não uma equipa satélite na Aprilia é indiferente. "Pessoalmente gosto de trabalhar em solitário. Sinceramente, tento fazer o meu caminho, não me fixo muito naquilo que o Raúl ou o Miguel fazem. Têm uma moto um pouco diferente. É de fábrica, mas não é a mesma e, muitas vezes, os dados podem ser confusos. Tento fixar-me no meu e fazer o meu trabalho, sabendo que em cada circuito seremos melhores no próximo ano, porque encontrei isto ou aquilo. Para mim, como piloto, não é importante [haver ou não equipa satélite]. Para a Aprilia talvez seja como marca. Era bom que todos tivessem a mesma moto, assim teríamos mais informação. Para mim não me serviu de nada. Até porque não se trabalha em equipa, cada um vai para o seu lado e não tem sido uma ajuda. Eles também querem ganhar, claro, é isso a competição", disse Viñales.