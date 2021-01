Está confirmado: MotoGP volta a Portugal em abril

Está confirmado! Portugal vai voltar a receber um Grande Prémio de MotoGP. A prova portuguesa está marcada para 18 de abril e será a terceira da temporada, a primeira em solo europeu, isto depois de uma dupla ronda em solo qatari, segundo o calendário atualizado esta sexta-feira pela Dorna.





De acordo com as datas apresentadas, o Mundial de MotoGP arrancará a 28 de março, com a realização do Grande Prémio do Qatar, uma semana antes do Grande Prémio de Doha, ambos disputados à noite no Circuito Internacional de Losail. Duas semanas depois será a etapa portuguesa, seguindo depois o pelotão para Espanha, onde Jeréz receberá a quarta etapa do Mundial.Note-se que esta atualização apresenta já dois adiamentos para a segunda metade do ano (Argentina e Américas), ainda sem data de realização definida. O que se sabe é que, seja onde for, o plano do MotoGP passa por ter um máximo de 20 provas - até ao momento estão confirmadas 19.28 mar: GP do Qatar, Losail.04 abr: GP de Doha, Losail.18 abr: GP de Portugal, Portimão.02 mai: GP de Espanha, Jerez de la Frontera.16 mai: GP de França, Le Mans.30 mai: GP de Itália, Autódromo de Mugello.06 jun: GP da Catalunha, Barcelona (Espanha).20 jun: GP da Alemanha, Sachsenring.27 jun: GP dos Países Baixos, Assen.11 jul: GP da Finlândia, KymiRing.15 ago: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg.29 ago: GP da Grã-Bretanha, Silverstone.12 set: GP de Aragão, Motorland Aragón (Espanha).19 set: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli.03 out: GP do Japão, Motegi.10 out: GP da Tailândia, Chang.24 out: GP da Austrália, Phillip Island.31 out: GP da Malásia, Sepang.14 nov: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha).GP das Américas, Austin (EUA).GP da Argentina, Termas de Río Hondo.