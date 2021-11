Está confirmado: temporada do MotoGP vai ter uma série na Amazon

Depois do sucesso da série 'Drive to Survive', que ao longo dos últimos três anos mostrou os bastidores do campeonato de Fórmula 1, o MotoGP também será alvo de uma série documental, no caso a ser exibida na plataforma Amazon. O rumor já circulava há vários meses, as equipas de filmagem já tinham sido detetadas no paddock, mas apenas agora surgiu a confirmação oficial por parte da Dorna.Ao todo serão oito episódios, cada um com 50 minutos, nos quais o MotoGP será mostrado de uma forma inédita, com especial destaque para os grandes momentos da época, nomeadamente a retirada de Valentino Rossi ou a conquista do título de Fabio Quartararo. No que aos portugueses diz respeito a grande curiosidade será perceber que tipo de cobertura será dada a Miguel Oliveira e à KTM, nomeadamente com os três pódios, um deles com vitória na Catalunha.Produzida pelos espanhóis do The Mediapro Studio, a série irá para o ar em 2022, com estreia exclusiva em França, Itália e Espanha num primeiro momento e depois para o resto do globo.