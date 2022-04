Fabio Quartararo: «A posição é muito má, mas o sentimento não»

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), atual campeão mundial de MotoGP, admitiu este sábado que a posição que ocupa nos treinos livres "é muito má", mas que "o sentimento não é tão mau" para encarar o Grande Prémio de Portugal.

"Para ser honesto, a posição é muito má [nos treinos], mas o meu sentimento não é assim tão mau. Penso que ainda tenho muito a fazer. [A Yamaha] não é uma mota fácil, é isso que quero dizer", argumentou o campeão do mundo, em declarações aos jornalistas presentes no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), onde, no domingo, vai decorrer a quinta de 21 provas do mundial de velocidade.

'El Diablo', que em abril de 2021 venceu em Portimão, deu conta de que vento, acompanhado por muita precipitação, condicionou hoje a sua condução e, consequentemente, a obtenção de um bom tempo nas sessões de treinos livres, nas quais foi 20.º colocado, na classificação combinada.

"Eu penso que o vento foi difícil, mas hoje encontrei algo, porque, no fim, o Andrea Dovisioso [corre com uma Yamaha privada] foi rápido na segunda sessão de treinos, assim como o [colega de equipa] Franco [Morbidelli]. Na FT2 [segunda sessão de treinos livres], estive um bocadinho melhor, mas não consegui fazer uma boa volta, para ser honesto. Tentei melhorar", observou.

Por fim, admitiu que certas curvas da montanha-russa algarvia "não são fáceis", apesar de ter "dado tudo" de si e de "ter ido até ao limite nos setores um, dois e três".

Com quatro corridas concluídas, Quartararo é quinto classificado no campeonato, com 44 pontos, a 17 do líder Enea Bastianni (Ducati).

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebe pela quarta vez um Grande Prémio de MotoGP, a prova rainha do motociclismo de velocidade, naquela que será a quinta ronda do Mundial de 2022, de um total de 21 corridas.

A corrida está marcada para domingo, às 13:00.