Fabio Quartararo atento a Miguel Oliveira

Após a paragem de verão, o mundial de MotoGP está de regresso no próximo fim de semana na Áustria (GP Estíria). Miguel Oliveira volta assim ao circuito onde obteve a sua primeira vitória na categoria rainha, com o objetivo de melhorar o seu 7º posto no Mundial. E, para os seus rivais, o português é visto como um dos nomes a ter em atenção nesta segunda metade da época. Por exemplo, o líder do Mundial, o francês Fabio Quartararo, apontou o luso da KTM como um dos pilotos a ter debaixo de olho. "O top-5 e o Miguel Oliveira vão estar muito fortes na segunda parte da temporada", destacou Quartararo, vencedor de quatro provas em 2021.