Fabio Quartararo responde aos críticos: «79 voltas e felizmente ninguém me viu correr»

Fabio Quartararo tem sido alvo de inúmeras críticas, depois de ter competido no GP Catalunha com o fato aberto e sem a proteção do peito - uma peça amovível obrigatória - que tirou a meio da corrida. Agora, nas redes sociais, o francês da Yamaha apareceu em tronco nu em cima da moto depois dos testes em Montmeló, explicando a foto com ironia.





"Um bom teste hoje! 79 voltas completas e felizmente ninguém me viu correr", escreveu o piloto no Instagram.A AlpineStars - a marca responsável pelos fatos da maioria das equipas - já veio explicar que não havia qualquer problema com o equipamento do francês nem com o airbag, pelo que não havia explicação para o piloto abrir o fato.Casey Stoner, antigo piloto australiano, e Jorge Lorenzo, espanhol também já retirado das pistas, criticaram o que o francês fez na Catalunha."A este nível não podes correr a mais de 350 km/h com o fato aberto", garantiu Stoner."Devia ser sancionado com 20 corridas", atirou por sua vez Lozendo, reconhecendo, porém, que a atitude de Quartararo "não colocou em perigo nenhum dos outros pilotos."'El Diablo', que na corrida foi penalizado em três segundos, já respondeu: "Felicidades a todas as pessoas que pediram que me fosse aplicada outra sanção. Não coloquei ninguém em perigo, como disse outro piloto, e foi duro pilotar assim. Agora vejo a verdadeira cara de algumas pessoas. Só quero agradecer a quem me apoia e aos que me ajudaram nestes momentos difíceis. Encontramo-nos para a próxima!"