Fabio Quartararo vai ser operado ao braço direito

Fabio Quatararo, piloto francês da Yamaha, atual segundo classificado no Mundial de MotoGP, vai ser submetido a uma cirurgia ao antebraço direito, depois de ter sentido falta de força no braço durante o GP Espanha do último fim de semana.





O piloto não participou nos testes oficiais de ontem, em Jerez, e foi diretamente para França, onde visto por um médico em Marselha."Há uma zona onde o sangue não está a circular muito bem", explicou o seu treinador, Éric Mahé, ao jornal 'L'Équipe'. "Por isso, é necessário desbloquear essa zona, mas é uma pequena operação, menos do que uma síndrome compartimental verdadeira".No GP Espanha Quartararo largou da pole position mas acabou em 13.º. O piloto explicou depois que não tinha força no braço durante a corrida e que isso comprometeu o seu desempenho. "É muito triste, porque estava a andar bem na frente. Sentia-me confortável com o ritmo incrível que tivemos no final de semana, mas não tinha força no braço."Quartararo já foi operado ao braço direto há dois anos e voltou às pistas dez dias após a cirurgia, no GP Catalunha, terminando em segundo.Apesar da data da intervenção ainda não estar ainda confirmada, tudo indica que estará no GP França, a 16 de maio. "Não estamos preocupados com Le Mans", disse Mahé. "Mesmo com uma operação clássica, poderá correr. Ele já fez isso e esta agora é menor. A recuperação será rápida".Quartararo, recorde-se, venceu duas das quatro provas de MotoGP desta ano. O francês impôs-se em Doha e em Portugal.