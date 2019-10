GNR 'usa' Miguel Oliveira para alertar para a utilização do capacete

A GNR (Guarda Nacional Republicana) recorreu esta segunda-feira às redes sociais para lançar um apelo à utilização do capacete por parte dos motociclista nas estradas lusas, numa publicação na qual usa como exemplo Miguel Oliveira. Na publicação, a GNR anexa uma foto do estado em que ficou o capacete do piloto da Red Bull KTM Tech3 após a queda nos treinos para o Grande Prémio da Austrália, colocando a mensagem "Se o utilizares podes ser tu a contar a história".









Lembre-se que Miguel Oliveira foi obrigado a falhar o Grande Prémio australiano precisamente devido à queda sofrida nos treinos, a qual foi provocada por uma forte rajada de vento que o atirou para fora de pista e lhe provocou lesões nas mãos.