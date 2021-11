E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A duas voltas do fim da corrida de MotoGP do GP Algarve , Miguel Oliveira foi ao chão, juntamente com Iker Lecuona. Bandeira vermelha, o português saiu de maca e a prova acabou logo ali.O incidente a envolver Iker Lecuona e Miguel Oliveira está sob investigação. Os dois pilotos estão bem.