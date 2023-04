GP da Argentina: siga em direto a corrida de 'sprint' de Moto GP

Alex Márquez conquista a 'pole position' para a corrida de 'sprint'

Alex Márquez (Gresini) alcançou este sábado a 'pole position' para a corrida de 'sprint' do Grande Prémio da Argentina de Moto GP, numa sessão de qualificação marcada pela chuva e pelo facto de a moto principal do espanhol ter-se incendiado ainda na Q1. A volta que lhe valeu a 'pole position' foi conseguida com a moto de reserva, em 1:43.881s. Marco Bezzechi (Mooney VR46 Racing Team) e o campeão em título Francesco Bagnaia (Ducati) completam a linha da frente.



Assim está definida a grelha de partida para a corrida de 'sprint':



