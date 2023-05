GP de França: siga a corrida de MotoGP, em direto

Queda aparatosa no Moto2 interrompe a corrida

Um acidente na curva 5 a envolver Aron Canet, Albert Arenas e Manuel Arenas levou a interrupção da corrida de Moto2. Os três pilotos escaparam sem grandes danos em termos físicos.

Red flag



The race has been halted due to a multiple rider crash in T5. @AlbertArenas75, @18ManuGonzalez and Aron Canet involved #FrenchGP pic.twitter.com/XAUXPMjqkq