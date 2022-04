GP de Portugal: o filme da corrida, as reações dos pilotos e o momento-chave da prova

O Grande Prémio de Portugal em MotoGP terminou este domingo com uma vitória tranquila do francês Fabio Quartararo (Yamaha) no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), numa corrida em que Miguel Oliveira (KTM) terminou no 5.º lugar depois de largar da 11.ª posição da grelha de partida.

Uma arrancada a 'todo o gás' do Falcão colocou-o rapidamente no 6.º posto ainda na primeira volta. O piloto português da KTM ainda tentou subir mais lugares, mas Aleix Espargaró (Aprilia Racing) ia travando o ímpeto de Miguel Oliveira e segurando com qualidade a sua posição.

Lá na frente, Joan Mir liderou as operações até à quarta volta, altura em que Fabio Quartararo - que hoje esteve a um ritmo alucinante - subiu para o primeiro lugar da prova e nunca mais o largou até ao final da corrida, assegurando com o resultado de hoje o primeiro lugar do Mundial de MotoGP, juntamente com Álex Rins (Suzuki), ambos com 69 pontos.

A perseguição ao homem da Yamaha era impossível, mas Joan Mir e Jack Miller procuravam pontos sólidos para o campeonato. Já perto do final, numa altura em que Zarco já era segundo, o australiano da Ducati tentou ultrapassar o espanhol da Suzuki mas acabou por perder o controlo da moto e tirar os dois pilotos da luta pelos pontos. O incidente permitiu a Aleix Espargaró subir ao pódio, enquanto que Miguel Oliveira passava do 7.º para o 5.º lugar, resultado que colocou o português no 8.º lugar do Mundial de MotoGP, com 39 pontos, menos três do que o seu companheiro, o sul-africano Brad Binder (42, 7.º).



Assim ficou o top-10 no Mundial de MotoGP:



A new World Championship leader after another incredible ride of the Portuguese Rollercoaster



An untouchable performance from #MotoGP World Champion @FabioQ20 well and truly earned him his place back at the top of the Standings #PortugueseGP pic.twitter.com/ZU4BbHsRV3 — MotoGP™ (@MotoGP) April 24, 2022









As impressões dos pilotos no final da corrida no traçado algarvio:

Miguel Oliveira (KTM): "Foi uma corrida interessante, conseguimos recuperar bastantes posições, que era o objetivo. Ainda assim, notamos que ainda nos falta um bocadinho. Tecnicamente não tivemos a mota perfeita, mas nenhum dos nossos adversários a tinha. Ainda assim, conseguimos terminar numa boa posição. Faltou um bocadinho de velocidade e aderência para podermos lutar por mais, mas disputámos boas posições e saio daqui com um bom fim de semana, à exceção do problema técnico que tivemos na qualificação. Não se pode sempre querer terminar no pódio, o 5.º lugar foi bom para chegar à próxima corrida com a moral em alta."

Marc Márquez (Honda): "Não é o resultado pelo qual queremos lutar, mas, hoje, não tínhamos boas sensações. Conseguimos sair vitoriosos desta batalha, mas é certo que não é onde queremos estar. Queremos ser mais rápidos em Jerez e terminar mais perto dos líderes."

A festa de Fabio Quartararo após conquistar o GP de Portugal em MotoGP A festa de Fabio Quartararo após conquistar o GP de Portugal em MotoGP

Johann Zarco (Ducati): "É uma grande vitória francesa, mas infelizmente não é minha. Só posso estar feliz, senti-me bem e confiante. O Aleix vinha num grande momento, tive de ser forte no fim. [Momento com Quartararo no pódio] Foi um grande momento, somos amigos que queremos ganhar. Estou contente por ele. Temos de aceitar quando alguém é melhor do que nós."

Aleix Espargaró (Aprilia Racing): "O GP das Américas foi um fim de semana muito duro. Hoje, o Fabio foi extremamente rápido, mas eu também fui veloz ao longo do fim de semana. Fui sólido e estou muito contente. Lutei em todos os momentos, diverti-me em cima da mota e são bons pontos para o campeonato. Tenho uma moto muito competitiva, mas não penso em vencer no campeonato. Estou tranquilo e divirto-me a cada fim de semana. É fantástico correr cada volta em cada na pista. É aproveitar o momento."

O momento da corrida: o acidente entre Jack Miller e Joan Mir que tirou a dupla de pilotos do pódio em Portimão