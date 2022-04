Joan Mir e o erro de Miller em Portimão: «Espero que aprenda com o erro e não o repita»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Joan Mir (Suzuki) disse este domingo ter desculpado Jack Miller (Ducati) pela queda que retirou hoje os dois pilotos do GP de Portugal de MotoGP, mas espera que o australiano "tenha aprendido a lição".

Miller tentou a ultrapassagem pelo terceiro lugar no final da reta da meta, por dentro da posição de Mir, que ocupava o último lugar do pódio, mas a frente da mota italiana escorregou, deitando por terra os esforços dos dois pilotos.

"Talvez tenha sido água no asfalto. Acho que havia ali algumas poças", admitiu Miller, completamente desalentado pelo desfecho da corrida.

Mir mostrou-se compreensivo, apesar de agastado. "É um problema, mas é algo que me podia ter acontecido a mim. Sei que não fez de propósito. Só quis ultrapassar numa zona de travagem, mas num sítio onde não tinha espaço. Também já me aconteceu a mim algumas vezes. Espero que aprenda com o erro e não o repita", frisou o piloto espanhol.

No entanto, Mir admite que se não tivesse acontecido este incidente, até poderia ter caído antes do final da corrida pois "a frente da mota estava muito instável" e "piorava a cada volta".

No final, Miller acabou por "pedir desculpa aos rapazes da Suzuki" e ao próprio Mir.

A prova lusa foi conquistada pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), que se tornou o primeiro a bisar na pista algarvia, depois de já ter vencido em 2021, ano em que conquistou o título mundial. O português Miguel Oliveira (KTM) foi quinto.