Grã-Bretanha inova formato

O GP Grã-Bretanha, 9ª etapa do Mundial de MotoGP (6 agosto), terá novo formato. A sessão inaugural volta a ter um treino livre, mantém 45 minutos de duração, mas não conta para nada. Já o segundo treino, de 60 minutos, define os dez apurados para a Q2. No dia seguinte, realiza-se o FP2 de 30 minutos, seguindo-se a qualificação e a corrida sprint, nos moldes habituais, tal como o warm-up e a corrida principal no domingo.