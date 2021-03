Grande Prémio de Portugal como novo 'naming sponsor'

Depois de em 2020 ter tido a MEO como 'naming sponsor', o Grande Prémio de Portugal de MotoGp deste ano contará com a presença da casa de apostas 888 no seu nome oficial. O anúncio foi feito esta semana pelas partes, num comunicado no qual, tanto a casa de apostas como os responsáveis do campeonato, enalteceram a importância desta parceria, que fará com que a prova nacional seja levada ao Mundo com o nome de 'Grande Prémio 888 de Portugal'.





"É um momento de grande emoção para 888, uma vez que a marca se posiciona como apoiante inequívoco do motociclismo em Portugal e no mundo. Em tempos desafiantes como o que vivemos, consideramos que a parceria com o MotoGP realça a confiança com o país e a importância do mesmo no panorama do desporto nacional. Acima de tudo queremos concretizar e celebrar este momento com todos os portugueses", explicou Mónica Rangel, Head of PT Markets da 888 Portugal.Por parte da Dorna, o managing director Pau Serracanta destacou o entendimento alcançado e ainda deixou elogios ao traçado de Portimão. "[Estou] muito feliz por poder dar as boas-vindas da 888 como patrocinadora em título do Grande Prémio de Portugal e ver o nome da 888 no lugar cimeiro de um dos circuitos mais espetaculares do calendário. A 888 é um nome reconhecido e respeitado na sua área e estamos muito contentes por recebê-los de volta ao MotoGP", explicou.Agendado para 18 de abril, o Grande Prémio de Portugal será o terceiro da temporada de 2021, o primeiro em solo europeu, depois da dupla ronda a disputar no Qatar.