Grande Prémio de Portugal no calendário provisório para 2022 e já com data marcada

Portugal está de pedra e cal no calendário do Mundial de MotoGP. Depois de, em finais de agosto, o diretor-geral da Dorna ter revelado que estava tudo praticamente fechado para o regresso do Mundial ao nosso país em 2022, agora é o portal 'The Race' quem divulga um calendário provisório no qual consta precisamente a prova lusa.





Segundo os dados do site especializado, que cita fontes do paddock, a etapa portuguesa será a quinta do Mundial, sendo a primeira em solo europeu. Irá ser disputada a 24 de abril, um dia antes do feriado nacional, o que pode dar força a uma enchente no Autódromo Internacional do Algarve.Tal como habitual, a previsão é que o campeonato comece no Qatar, no início de março, e termine em Valência, a 13 de novembro. Se tudo correr bem e nenhuma prova acabar por cair, especialmente devido à Covid-19, este pode ser o Mundial com mais provas de sempre: 21.Note-se que o MotoGP ainda tem uma segunda visita marcada a Portugal em 2021, para a disputa da penúltima ronda, a 7 de novembro.6 de março: Losail / Qatar20 de março: Mandalika / Indonésia3 de abril: Termas de Río Hondo / Argentina10 de abril: Américas / Texas (EUA)24 de abril: Portimão / PORTUGAL1 de maio: Jerez / Espanha15 de maio: Le Mans / França29 de maio: Mugello / Itália5 de junho: Barcelona / Espanha19 de junho: Sachsenring / Alemanha26 de junho: Assen / Holanda10 de julho: KymiRing / Finlândia7 de agosto: Silverstone / Grã-Bretanha21 de agosto: Red Bull Ring / Áustria11 de setembro: Aragón / Espanha18 de setembro: Misano / São Marino2 de outubro: Motegi / Japão9 de outubro: Buriram / Tailândia23 de outubro: Phillip Island / Austrália30 de outubro: Sepang / Malásia13 de novembro: Valencia / Espanha