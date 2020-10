Homem forte do MotoGP garante que GP de Portugal não está em risco

A evolução da pandemia de Covid-19 nas últimas semanas colocou em dúvida a realização das últimas três corridas do Mundial de MotoGP (dupla ronda em Valência e a prova final em Portimão), mas ao que parece segue tudo como planeado e não há qualquer indicação que aponte para que os planos sejam alterados. A garantia foi dada este domingo por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, em entrevista ao site oficial do MotoGP.





"De momento nada mudou. O estado de emergência em Espanha não tem impacto na nossa situação. Estamos a trabalhar a corrida e, se houver algum tipo de restrição a partir das 22 horas até a manhã, não terá impacto. De momento podemos continuar. Mesmo assim, estamos em contacto direto com as autoridades em ambos os locais e de momento não recebemos qualquer informação sobre isso", assegurou o homem forte da Dorna.Por outro lado, Ezpeleta abordou a questão do controlo dos casos de Covid-19 no paddock. "Houve alguns na Áustria, mas também noutros locais, onde alguns pilotos ou elementos das equipas tiveram de ficar em casa. Mas o mais importante é que, através dos testes que temos feito, temos sido capazes de controlar tudo e sabemos bem qual é o estado da situação. Não vemos de momento qualquer problema, mas como disse antes estamos em contacto com as autoridades e por agora não tivemos qualquer indicação contrária", acrescentou.Lembre-se que o Grande Prémio de Portugal está agendado para 22 de novembro, no Autódromo Internacional de Portimão. A ronda portuguesa será a última do calendário, depois das duas passagens por Valência, a primeira das quais dentro de duas semanas.