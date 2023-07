Honda abre a porta a Marc Márquez: «Se quiser sair não o vamos reter»

Os problemas da Honda levaram Marc Márquez ao limite, física e mentalmente, com o piloto espanhol a acumular quedas em fins de semana consecutivos, e algumas lesões, algumas delas graves. A moto já não é o que era e o antigo campeão do Mundo de MotoGP exaspera e não esconde os sinais de impaciência. Por isso não é de admirar que surjam rumores a dar conta de uma possível saída de Márquez da Honda, apesar de ter mais um ano de contrato. E ao que parece a equipa japonesa não conta esforçar-se muito para o reter...Em declarações ao 'Motorsport', o presidente da Honra Racing Team, Koji Watanabe, explica que a marca está a trabalhar arduamente para melhorar a moto. "Temos de melhorar o chassis, a aerodinâmica e os motores. Queremos fazê-lo integrando tecnologia das quatro rodas", explicou.Mas a principal questão é saber se a equipa vai contar com Marc Márquez em 2024. "Claro que queremos mantê-lo", garante Watanabe. "É evidente que gostaríamos que continuasse. Mas no final é ele quem decide. Se decidir sair, não vamos retê-lo."O presidente da HRC espera que as alterações na moto sejam suficientes para convencer Márquez: "Penso que temos de lhe demonstrar com factos que queremos que fique. A Honda não se limita a pedir-lhe que fique."