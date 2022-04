Honda atacou escolha de pneus em Mandalika e Miguel Oliveira deixou claro: «Não se pode agradar a todos»

Miguel Oliveira triunfou em Mandalika à chuva após uma mudança do rasto de pneus operada pela Michelin. Quem não gostou foi a Honda, que criticou abertamente o fabricante pelo diretor da equipa japonesa, Alberto Puig.Confrontado com esta posição, o piloto português declarou que "não se pode agradar a todos". "Sabemos o quanto os pneus influenciam o desempenho das motos. Algumas motos são construídas numa direção e de repente deixas de ter aquele pneu no asfaltao. Sabemos que há uma percentagem enorme de influência no funcionamento da moto. Compreendo a frustração [da Honda] e compreendo que a Michelin teve de reagir rapidamente face aos dados recolhidos durante o teste", reiterou em declarações ao portal 'Motorsport'.O 'Falcão' deixou ainda uma sugestão para corridas futuras, pedindo também para que "as equipas sejam solidárias e não mandem as culpas para cima umas das outras"."Acho que precisamos de criar um ambiente mais aberto para que os técnicos da Michelin sejam mais cooperativos com as equipas e com os engenheiros. Assim, podemos encontrar uma solução que resulte para todos os fabricantes. Acho que às vezes pretendemos que os técnicos da Michelin falem mais connosco, mas não é possível. Então, não lhes dizemos nada. No fim de contas, mantemos as informações para nós e, claro, eles fazem o mesmo do lado deles. É normal", assumiu Oliveira.