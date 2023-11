Honda perde patrocínio da Red Bull com saída de Márquez... e não pode assinar com rival até 2025

A saída de Marc Márquez para a Gresini vai fazer a Honda poupar muitos milhões na folha salarial, mas também terá um forte impacto negativo nas contas da estrutura japonesa. No caso pela perda do patrocínio da Red Bull, marca de bebidas energéticas que desde sempre patrocina o piloto espanhol e que tinha definido no contrato que teria a possibilidade de rescindir caso este saísse para outras paragens, algo que agora efetivamente acontecerá. Mas há um outro impacto negativo em toda esta mudança.É que, para lá de perder o patrocínio da Red Bull, a Honda não poderá encontrar um concorrente para preencher essa vaga no próximo ano. Essa é uma das cláusulas que está patente no contrato entre as partes e que apenas permitirá uma eventual troca lógica para a Monster (a outra grande marca associada a equipas de MotoGP) de 2025 em diante. Até lá, durante um ano, a Honda terá de preparar o seu orçamento sem esse encaixe. Isto enquanto a Red Bull, ao sair da Honda, deverá seguir a carreira de Marc Márquez para outras paragens, unindo-se ao projeto da Gresini.Quanto aos outros patrocinadores, nomeadamente a espanhola Repsol, está seguro pelo menos por mais um ano, tal como estava previsto no acordo inicial. Contudo, é bastante provável que possa mudar a partir de 2025, o que significaria o final de uma longuíssima ligação que já durante há 30 anos...