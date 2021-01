Hoteleiros algarvios satisfeitos com regresso do MotoGP a Portimão mesmo sem público

A maior associação de hoteleiros do Algarve mostrou-se esta sexta-feira satisfeita com o anúncio da realização de um prova do Mundial de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em abril.

À Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) evidenciou que é "naturalmente uma boa notícia" que segue o pensamento que defende, de que "estes eventos devem ter continuidade, prosseguindo anualmente".

"Só assim poderão contribuir para a promoção e divulgação da região no exterior, tendo em conta a elevada cobertura mediática que estes eventos têm", afirmou Elidérico Viegas.

O responsável lamenta, no entanto, que "a mesma coisa não aconteça com a Fórmula 1", que entre 23 e 25 outubro do ano passado realizou a primeira prova no circuito algarvio, embora sem público a assistir, e que não se repete este ano. É, aliás, a questão da assistência que leva o representante dos hoteleiros algarvios a considerar que o impacto seja "meramente mediático", já que as "condições da pandemia" mantêm os fãs longe dos recintos desportivos

Ainda assim, considerou, o GP de Portugal, a disputar em 18 de abril, assume alguma relevância para as "unidades hoteleiras e empreendimentos perto do autódromo". "O que se espera é que tenha continuidade nos anos vindouros depois da pandemia e aí já com público, a funcionar normalmente", conclui.