A rádio espanhola Antena 3 avança esta quinta-feira que Marc Márquez foi operado, pela terceira vez, ao braço direito, prevendo-se que apenas regresse às pistas em maio de 2021 e falhe as três primeiras provas do próximo Mundial de MotoGP.





Recorde-se que o piloto espanhol da Honda sofreu uma queda no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, primeira prova do Mundial deste ano, a 19 de julho, em Jerez de la Frontera.Foi operado em Barcelona dois dias depois e no início de agosto submeteu-se a nova cirurgia, depois de a placa de titânio usada para fixar o seu úmero direito ter sofrido danos devido ao esforço quando tentou alinhar na qualificação do segundo Grande Prémio da época, na Andaluzia.