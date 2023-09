Insólito: Jack Miller surpreendido nas boxes na Índia por um... macaco!

Ever get the feeling you're being watched?



A passagem do MotoGP pela Índia está a ser uma experiência diferente para todos e já está a dar muitas histórias para contar. O australiano Jack Miller será aquele que levará uma das peripécias mais peculiares, já que esta sexta-feira, enquanto estava tranquilamente na sua boxe, foi surpreendido pela presença de um... macaco."Estava a ver a sessão de Moto3, a televisão estava lá no alto, os cabos iam estava lá à volta. Sentei-me e vi uma coisa pelo canto do olho. Inicialmente pensei que era um cão, antes de perceber que era um macaco! Quando digo um macaco, não é um macaco pequeno. Era um mesmo grande. Atirámos-lhe algumas bananas e ele não voltou. Esta noite vamos perceber... Um dos mecânicos chegou e tinha o café no chão e não percebeu o que se tinha passado. Acho que já encontrámos o culpado", atirou o australiano, entre risos.