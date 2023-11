Ironia do destino: Honda contrata irmão de Valentino Rossi para o lugar de Marc Márquez

Um dia depois do final da temporada a Honda anunciou o nome do piloto que vai substituir Marc Márquez na equipa japonesa em 2024. A escolha recaiu sobre Luca Marini, meio-irmão do campeoníssimo Valentino Rossi, o piloto com quem o espanhol travou duras e polémicas batalhas dentro e fora das pistas.Marini, de 26 anos, deixa assim a Mooney VR46 Racing Team, a equipa de Rossi, da qual faz também parte Marco Bezzecchi, e que compete com chassis Ducati. Esta época o seu melhor resultado foi um segundo lugar em Austin, nos Estados Unidos, tendo acabado o Mundial no 8.º posto.O italiano, que assinou por dois anos, terá a dura missão de substituir Márquez, oito vezes campeão do Mundo, seis delas em MotoGP, que anunciou a partida rumo à Gresini Racing. Vai ter Joan Mir como companheiro na Honda.Falta agora percebem quem vai ocupar a vaga de Marini na equipa de Rossi e no paddock diz-se que a escolha pode recair sobre Fabio Di Giannantonio. O italiano, que na corrida de ontem, em Valência, andou com Pecco Bagnaia na luta pela vitória, está desempregado depois de deixar a Gresini Racing, para dar lugar... a Márquez!