Jorge Lorenzo voltou este domingo a demonstrar que não é propriamente um dos maiores fãs de Cal Crutchlow, ao deixar um comentário em jeito irónico na conta do MotoGP a propósito de uma queda do britânico durante os testes do Qatar. "Eu disse-vos", escreveu o espanhol, acompanhado de um emoji de 'indeciso'.





Tudo teria sido normal, ou pelo menos normal dentro do habitual, não fosse uma reação inesperada de Jack Miller. Piloto da Ducati oficial para este ano, o australiano não gostou do que leu por parte do espanhol e atirou uma resposta que diz tudo: "E que tal se cresceres um bocadinho? A sério, meu, pára de te comportar como uma criança!!!"