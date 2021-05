Jack Miller prolonga contrato com a Ducati até 2022

O piloto australiano Jack Miller vai manter-se na equipa de fábrica da Ducati no Mundial de 2022 de MotoGP, categoria rainha de velocidade de motociclismo, anunciou esta terça-feira a escuderia italiana.

Miller, de 26 anos, ingressou em 2021 na formação oficial da Ducati, após três temporadas na equipa satélite (Pramac), tendo assinado contrato por um ano, com mais um de opção - até 2022 -, que foi agora exercida pela Ducati.

Após a realização de cinco provas no Mundial de MotoGP de 2021, que já teve passagem por Portugal (prova em que Miller abandonou), o australiano, que venceu as duas últimas corridas, em Espanha e França, ocupa o quarto lugar no campeonato, com 64 pontos, menos 16 do que o líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).