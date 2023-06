Jack Miller visa Marc Márquez: «Pagam-vos para correr e não para serem princesas»

Jack Miller sempre foi um piloto conhecido por não ter papas na língua e este domingo, depois do Grande Prémio da Alemanha, voltou a mostrar essa sua faceta. A questão era relativa ao domínio da Ducati e aquilo que as outras equipas podiam fazer para travá-lo. Ora, para o australiano a fórmula é simples: trabalhar mais e falar menos. E mesmo que nunca tenha dito o nome do espanhol, a imprensa especializada foi rápida em apontar Marc Márquez como o destinatário."[As Ducati] Estão num bom momento, não há dúvidas disso. Mas eles não serão sempre assim bons. Vamos apanhá-los", disse o piloto australiano, antes de passar a um ataque claro àquilo que Marc Márquez tem feito nos últimos tempos - sem nunca citar o nome do espanhol."Somos os únicos que não se queixam das suas motos e tentam efetivamente fazer algo para resolver o problema. Os outros simplesmente comportam-se como crianças mimadas e dizem 'a minha moto é uma merda'. Sempre assim. Mas por que razão são uma merda? Porque eles fizeram as coisas à sua maneira. Expulsaram 99% dos engenheiros para ter os próprios engenheiros, para ter os seus por perto. E agora estão f..., nem conseguem fazer uma volta. A culpa é deles", acrescentou, antes de fechar... bem ao estilo Jack Miller: "Todos se queixam das próprias motos, mas não fazem nada por isso. Calem-se e façam o vosso trabalho. São pagos para pilotar uma moto, não para serem princesas e queixarem-se das motos".