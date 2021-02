Joan Mir antevê um ano "muito renhido": «Nível é muito alto e muita gente será competitiva»

O campeão mundial de MotoGP, o espanhol Joan Mir (Suzuki), antevê uma época de 2021 muito renhida, mesmo com o regresso provável do antigo detentor do título, o compatriota Marc Márquez (Honda).

Numa entrevista publicada no blog da construtora japonesa Suzuki, Mir disse acreditar que "em 2021 haverá muitos pilotos rápidos e, se o Marc [Márquez] regressar, será o favorito". "O nível é muito alto e muita gente será competitiva. Creio que será um ano muito renhido", sublinhou o piloto da Suzuki.

O espanhol, natural de Palma de Maiorca, reconheceu que, por ser o campeão, "a pressão vai recair" sobre os seus ombros, nada que o "aborreça, nem causa problemas". "Estou desejoso de iniciar a temporada e voltar a competir, mas a pressão significa que se está a fazer alguma coisa bem, pelo que quase a desejo", frisou.

No entanto, reconhece que em 2020 conquistou o título "graças a uma abordagem inteligente e à regularidade, não à maior velocidade".

O piloto da Suzuki disse, ainda, que a próxima será "uma temporada estranha no que se refere a lidar com o vírus", mas revela que a forma como se prepara "é sempre a mesma".

Joan Mir sagrou-se campeão mundial de MotoGP em 2020, com 171 pontos, após 14 corridas disputadas, num ano em que o português Miguel Oliveira (KTM) foi nono, com 125 pontos.