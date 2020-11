Joan Mir campeão do Mundo com o mesmo número de vitórias de Miguel Oliveira

Joan Mir sagrou-se este domingo, aos 23 anos, campeão do Mundo de MotoGP pela primeira vez na carreira. A cumprir a segunda época na categoria-rainha, o piloto da Suzuki conquistou este título depois de ter vencido apenas um Grande Prémio em 2020, mais concretamente o GP Europa.





A festa do campeão improvável: título de MotoGP foi para Joan Mir



Ou seja, Mir é campeão do Mundo tendo tantas vitórias esta temporada como Miguel Oliveira, por exemplo. Só que, num ano em que se registaram nove vencedores diferentes em grandes prémios, o espanhol mostrou-se muito regular, com oito idas ao pódio.Se compararmos mesmo os trajetos de carreira de Mir e Oliveira no MotoGP, é possível constatar que o espanhol tem um rácio de vitórias/provas pior do que o português: 30 GP disputados por Mir, contra 29 do português, e ambos com um triunfo.