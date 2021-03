Joan Mir comprou um "superdesportivo" mas vendeu-o: «Não entra na minha forma de ser»

Joan Mir sagrou-se na época passada campeão do Mundo de MotoGP, mas a vida do piloto espanhol não mudou em nada depois disso. Discreto, o piloto que nasceu em Maiorca e vive em Andorra contou num podcast do site 'Motorsport' que está focado na sua preparação.





"Nada mudou. Às vezes saio para jantar e pedem-me uma foto, mas de resto tudo está na mesma", contou o campeão do Mundo.Mas Mir admite que cedeu a um capricho. "Não queria, mas vou dizer. Dei-me ao luxo de comprar um carro superdesportivo, mas duas semanas depois vendi-o porque não gostava. Não vou dizer a marca, mas conduzi-o e depois disse para mim 'ok, já o experimentei'. Não entra na minha forma de ser."Mas isto não significa que o piloto da Suzuki não goste de competições de carros. "Gosto muito do mundo dos automóveis, cada vez mais, desde que experimentei as corridas de gelo. Fiquei impressionado com a minha forma de pilotar e desde esse dia tenho treinado em karts, sou especialmente bom. Não descarto a possibilidade de um dia experimentar."