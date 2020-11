Joan Mir: «É bom que a minha mãe seja bonita...»

Joan Mir era um nome pouco conhecido para a grande maioria do público até se tornar campeão mundial de MotoGP no passado fim de semana. Na festa do título, em Valência, o piloto espanhol contou com a presença dos famliares mais próximos e a mãe, Ana Mayrata, deu nas vistas.





Nos dias que se seguiram as redes sociais e a imprensa 'inundaram-se' com fotografias e elogios à beleza da mãe de Joan Mir. Na conferência de imprensa de antevisão ao Grande Prémio de Portugal o piloto da Suzuki foi confrontado com essas mesmas publicações e reagiu com bastante naturalidade e boa disposição."Toda a minha vida tive esse problema. Todos os meus amigos sempre com esse tipo de piadas. Mas é mesmo assim. Esperava que com o passar dos anos isso mudasse um pouco, mas não. Não estou preocupado. Acho que é bom que a minha mãe seja bonita. Agora percebem porque é que eu também sou bonito (risos)", afirmou Joan Mir.