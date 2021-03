Joan Mir escolheu o seu top-5 para 2021 e deixou Miguel Oliveira de fora

Campeão em título no MotoGP, Joan Mir foi esta segunda-feira desafiado pela imprensa para fazer um exercício de previsão, para apontar o seu top-5 para a temporada que aí vem no principal campeonato de velocidade. E aí o piloto da Suzuki não parece ter grande confiança nos resultados da KTM de Miguel Oliveira, nem mesmo depois da fase final de campeonato em ascensão por parte dos pilotos da equipa austríaca.





"Não gosto muito de fazer isto, mas vou fazê-lo, porque no desporto nunca se sabe, como já o demonstrámos. Muitos vão enganar-se... Vou dizer quem vai estar no top-5: Alex Rins, Franco Morbidelli, Marc Márquez e Fabio Quartararo. E eu também", atirou o piloto maiorquino, que de olho na defesa do título assume não se sentir favorito."Não me considero favorito, mas sim um dos favoritos, porque no ano passado ganhámos o título sem vencer umas dez corridas. Ganhámos por outras coisas, não por sermos os mais rápidos. Estou de acordo com aqueles que não me olham como favorito. Espero não aparecer nessa lista e surpreender de novo. Foi um prazer e se repetirem o erro, será outra vez mais um prazer", atirou o piloto de 23 anos.