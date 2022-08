Joan Mir forçado a parar 15 dias vai falhar GP de Misano: «Confiante de que posso voltar em Aragão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Joan Mir (Suzuki) vai falhar o Grande Prémio de Misano de MotoGP, o 14.º do Mundial de motociclismo de velocidade, devido a uma lesão nos ossos e ligamentos do tornozelo direito, revelou esta terça-feira a marca japonesa.



"Os últimos testes mostraram danos nos ossos e ligamentos do tornozelo direito que forçarão o piloto a descansar pelo menos nos próximos 15 dias", pode ler-se no comunicado divulgado pela marca japonesa, no sítio oficial.

O campeão da classe rainha em 2020, atual 12.º colocado no Mundial, que sofreu uma queda na primeira volta no Red Bull Ring, na Áustria, no domingo, acredita que poderá estar presente no Grande Prémio de Aragão, em Espanha, mas será sujeito a nova avaliação.

"Depois de vários exames, os médicos aconselharam-se a descansar 15 dias e a fazer outra avaliação após esse período. Infelizmente, vou perder a corrida de Misano, mas estou confiante de que posso voltar em Aragão. Quero agradecer a Dainese e AGV [marcas dos equipamentos e do capacete] por me protegerem e evitarem uma lesão mais séria depois da forte queda que tive no domingo", expressou, na mesma nota.

Na Áustria, o líder francês Fabio Quartararo (Yamaha) chegou aos 200 pontos no campeonato, mais 32 do que o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi sexto, enquanto recupera de uma fratura na perna direita.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) é terceiro, com 156, enquanto Miguel Oliveira (KTM) segue no 10.º posto, com 85 pontos.