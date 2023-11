Jorge Martín dispara contra a Michelin: «Sinto que me roubaram o título»

Depois de uma corrida Sprint na qual dominou e pareceu estar num nível totalmente acima dos demais, Jorge Martín viveu este domingo uma prova principal para esquecer, ao ser apenas 10.º , a quase 15 segundos de Fabio Di Giannantonio. Ninguém conseguia perceber exatamente o que se passava, porque o espanhol parecia outro, nada tinha a ver com o dominador da véspera, e a explicação pode estar nos pneus. Pelo menos é isso que o próprio entende, com duras críticas àquilo que a Michelin lhe colocou à disposição. O piloto da Prima Pramac não poupou nas palavras e diz mesmo que a marca francesa lhe roubou o título."É difícil de entender. Parece que hoje desaprendi a pilotar. Acho que deu para ver logo no arranque, quando o pneu traseiro começou a patinar, era quase como uma pedra. Normalmente isto acontece quando a pista está suja. Não era o caso, porque estávamos na grelha e só acontece quando o pneu tem umas 30 voltas, o que também não era o caso. Por isso é fácil perceberem o que aconteceu. A partir desse momento tentei gerir um pouco, mas sentia que ia cair a cada curva. É pena que um campeonato assim, depois de uma época fantástica, a trabalhar no duro, sinto que eles me roubaram, porque acho que podia ganhar. Agora é difícil. Mas, bem, acho que é difícil perceber ao certo o que se passou".Após a corrida, ainda sem falar com a marca francesa, Martin diz ter percebido rapidamente que seria "impossível repetir" o que fizera na véspera e considerou "inaceitável que um campeonato de MotoGP seja decidido por um pneu". "Acho que nem eles sabem o que aconteceu. Acredito que não queiram decidir um campeonato. Querem ser competitivos. Acho, espero que seja isso, que querem dar-nos as mesmas condições. Mas hoje perdi 1.5 segundos de ritmo. Acho que não me esqueci de como se pilota e que eles têm de melhorar e analisar, de forma a não acontecer de novo. Espero poder lutar por um título no futuro, mas hoje sinto que foi uma grande perda, pois é muito difícil agora."Martín diz mesmo que, a determinado momento da corrida de hoje, se começou a rir enquanto pilotava, quase nem acreditando no que se estava a passar. "Porque eles não me tinham batido na pista. Nas mesmas condições, acreditem, teria sido capaz de batê-los. Mas a determinado momento fiquei frustrado, desapontado. Foi quase como um grande relacionamento, mas apenas por 40 minutos. Tive todos aqueles momento. Fiquei frustrado, porque acho que merecia o campeonato e perdêmo-lo hoje".A luta do título de MotoGP segue aberta para a última ronda, a Comunidade Valenciana, mas Pecco Bagnaia lidera com 437 pontos, mais 21 do que o espanhol. Dentro de uma semana, Martín poderá conseguir um máximo de 37 pontos, necessitando que o italiano não some mais do que 16 pontos no total (Sprint e corrida principal) para conseguir ser campeão.