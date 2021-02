Jorge Martin lembra foto com Rossi: «Não lavei a cabeça durante uma semana!»

Aos 23 anos, e depois de em 2020 ter sido 5.º no Mundial de Moto2, o espanhol Jorge Martin vai dar o sonhado salto para o MotoGP, a classe rainha do motociclismo na qual irá encontrar os mais fortes pilotos da atualidade, mas também o seu ídolo de infância Valentino Rossi. Um encontro na pista depois de pela primeira vez se terem encontrado há 15 anos, num episódio que o piloto espanhol da Pramac Racing lembrou com muito humor à mistura.





"Estou entusiasmado por encontrar o Valentino Rossi na grelha, porque ele foi o meu ídolo em criança. Tenho uma foto com ele, na qual ele me está a tocar na cabeça. Acho que não lavei a cabeça durante uma semana! Foi em Valência, em 2006", lembrou o 'Martinator', numa conversa na qual puxou pelo bom humor, ao garantir que não foi por sua culpa que Vale perdeu o título nesse ano."Agora vamos encontrar-nos na pista, ele com 42 anos e eu com 22. Podia ser o meu pai! Já não é tão rápido quanto antes, mas tem imenso mérito por continuar cá", finalizou.