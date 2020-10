KTM de Miguel Oliveira larga óleo na pista e interrompe 4.ª sessão de treinos em Le Mans

Depois de ter sido obtido o segundo melhor tempo esta manhã, na terceira sessão de treinos livres para o GP França, Miguel Oliveira teve algum azar na quarta sessão, que antecede a qualificação de hoje, em Le Mans.





A moto do piloto português da Red Bull KTM Tech3 começou a largar óleo, Oliveira saiu de pista e Fabio Quartararo, que vinha logo atrás, alertou de imediato os comissários para a necessidade de se limpar a pista.Foi mostrada a bandeira vermelha e a sessão esteve interrompida durante 20 minutos para limpeza do asfalto. Quando os pilotos regressaram à pista, Miguel Oliveira (com a sua segunda moto) caiu, voltou à boxe e não mais voltou a sair, acabando com o 9.º tempo.O mais rápido neste treino foi Fábio Quartataro (Yamaha), seguido por Franco Morbidelli (Yamaha).