KTM entra bem em Jerez: Miguel Oliveira foi 7.º no primeiro treino e Brad Binder liderou

A KTM teve duas semanas para tentar solucionar os problemas revelados nos primeiros grandes prémios da temporada, sobretudo a questão do pneu dianteiro, que tantas dores de cabeça deu a Miguel Oliveira em Portimão. Em Jerez a equipa austríaca entrou bem nos treinos desta sexta-feira, com Brad Binder a ser o mais rápido da sessão e o português a terminar em 7.º.





Embora ainda seja cedo para determinar se os problemas foram ou não resolvidos de vez, não deixa de ser uma entrada auspiciosa no programa da quarta prova do Mundial de velocidade.Esta manhã Aleix Espargaró (Aprilia) foi segundo, seguido por Marc Márquez (Honda), que procura voltar aos velhos tempos e ao ritmo de outrora, depois de 9 meses de ausência por lesão.Os pilotos do MotoGP voltam à pista por volta das 13h10, para a segunda sessão de treinos livres do GP Espanha.