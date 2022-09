Luca Marini confirmado na Mooney VR46 para 2023: só há dois lugares para preencher na grelha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não é propriamente uma grande surpresa, mas agora é oficial: Luca Marini vai continuar na equipa Mooney VR46 para a próxima temporada, mantendo-se ao lado de Marco Bezzecchi na formação detida por Valentino Rossi, o seu meio-irmão. Atual 12.º colocado no Mundial, Marini está provavelmente a viver a melhor fase da época, com dois quartos lugares consecutivos, na Áustria e San Marino."Estou muito feliz por anunciar a minha renovação com a equipa para 2023. É importante dar continuidade ao trabalho que temos feito em grupo, mas também para o projeto Ducati, que nos está a levar a conseguir bons resultados e a lutar por pódios", declarou o italiano, de 25 anos.Com mais este anúncio, fica apenas a faltar definir dois lugares na grelha para o próximo ano: na LCR Honda, ao lado de Álex Rins, e na GASGAS, ao lado de Pol Espargaró. Miguel Oliveira, como se sabe, irá integrar a WithU RNF, a nova formação satélite da Aprilia.