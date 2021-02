Mãe de Valentino Rossi admite que teve "pena" de Márquez: «Sofri pelo Marc»

Valentino Rossi completa hoje 42 anos e a mãe do piloto italiano, Stefania Palma, não esconde o orgulho no filho, que vai competir no Mundial de velocidade pelo 27.º ano consecutivo.





"Talvez não o vamos ver no posto mais alto do pódio, mas continua a bater-se com pilotos muito mais jovens do que ele, com toda a paixão, como se tivesse metade da idade que tem", disse a mãe de Rossi, em declarações ao 'GPOne'.Stefania falou da rivalidade de Rossi com Marc Márquez. O piloto italiano já disse que não perdoa o que o espanhol lhe fez em 2015, mas a mãe tem uma maneira diferente de ver as coisas e até admitiu ter sofrido com a lesão de Marc na primeira corrida da época passada. "Sofri pelo Marc, mesmo não sendo meu filho. Os pilotos são antes de mais homens e sofri quando voltou a Jerez depois da operação. Foi impressionante vê-lo em cima da moto apenas uma semana depois. Impressionou-me, como aconteceu com o Jorge Lorenzo em Assen."A mãe de Rossi vai este ano ter outro filho em pista, Luca Marini, vice-campeão mundial de Moto2 que foi promovido à categoria principal. Stefania admite estar "curiosa por vê-lo juntos em pista". "Quando o Vale [Valentino Rossi] me disse que o Luca ia correr pela Ducati isso afetou-me de uma forma positiva. É um desafio totalmente italiano, patriota."A mãe dos dois pilotos não teme rivalidades em pista. "Isto vai uni-los ainda mais, a relação deles será ainda mais forte. O Luca vai aprender com o Vale e o Valentino vai ter outro estímulo..."